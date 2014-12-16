"Вишневый сад" с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским покажут в МХТ Чехова

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В рамках десятого театрального фестиваля "Сезон Станиславского" в МХТ имени Чехова покажут спектакль "Вишневый сад".

Чеховскую историю о разорившейся семье Раневских представят актеры питерского Малого драматического театра – Театра Европы под руководством Льва Додина.

Зрителей ждет встреча со знакомыми героями: Раневской (Ксения Раппопорт), Лопахиным (Данила Козловский) и Варей (Елизавета Боярская).

Режиссер Лев Додин и художник Александр Боровский решили отойти от привычного формата постановок, разместив декорации прямо в зрительном зале. Большую часть действия актеры играют в партере на расстоянии вытянутой руки от публики.

"Мы изначально не планировали приблизить артистов к зрителям. Обсуждали с Александром Давыдовичем варианты оформления пространства, хотелось максимально увести зрителя в жизнь. Пришлось практически отказаться от сцены, мы поняли, что это интересно, когда актеры рядом со зрителем", - прокомментировал M24.ru Додин.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Премьера "Вишневого сада" в МДТ – Театр Европы состоялась в марте этого года. К истории семьи Раневских Лев Додин обращается во второй раз. Впервые он поставил "Вишневый сад" в 1994 году.

Нынешний спектакль, по словам режиссера,- это не работа над ошибками, а совершенно новый взгляд на пьесу Чехова. Она оказалась как никогда актуальна в нынешнее время.

По словам актера Данилы Козловского, спектакль получился очень современным при том, что на сцене нет новомодных технических решений.

"Мы не берем в руки мобильные телефоны и не используем плазму. Но это спектакль не о начале ХХ века, он о нас", - отметил Козловский.

Лопахин в исполнении Козловского обаятелен и дерзок. Он строит грандиозные планы по спасению имения Раневских. Правда идеи молодого предпринимателя не находят отклик в сердцах Любови Андреевны, ее дочерей и брата. Для Раневской вырубка вишневого сада, между деревьями которого мерещится ей фигура покойной мамы, и снос старого милого сердцу дома – равносильны смерти. Сдавать землю в аренду дачникам она не желает ни под каким предлогом.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

"Раневская – одна из самых сложных героинь у Чехова. Она мне импонирует и не нравится одновременно. Очень неоднозначный человек", - рассказала актриса Ксения Раппопорт.

Раневская в исполнении Раппопорт – центр зрительского внимания. Любопытно наблюдать за героем, сотканным из противоречий. Эта женщина в черной шляпке с вуалью и пронзительным взглядом карих слезящихся глаз импульсивна и беззащитна, эгоистична и мила, вульгарна и трогательна. Удивительно, как в одном человеке сочетаются такие диаметрально противоположные качества.

Другое дело Варя – полный антипод матери. Спокойная, рассудительная, сдержанная, домовитая. Но и в этом "стальном оплоте" есть значительная брешь. Варя влюблена.

"Ее любовь к Лопахину настолько слепа, что она приносит себя ему в жертву. Если бы я столкнулась с такой ситуацией, у меня все сложилось бы иначе. А Варя покорно идет на плаху", - пояснила Елизавета Боярская.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Второй "Вишневый сад" Додина получился живым и динамичным. Актеры мелькают в разных концах зала, лавируют между зрительскими креслами, делясь с публикой самым сокровенным.

По мнению режиссера, его спектакль – это живой диалог со зрителями, которым предстоит стать невольными участниками театрального действия.

Спектакль покажут 16, 17 и 18 декабря. Начало в 19.00.