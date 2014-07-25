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25 июля 2014, 12:52

О ЧС будут оповещать колокола и корабельные рынды

МЧС оповещения режим ЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

В состав систем оповещения населения в кризисных ситуациях могут включить колокола, корабельные рынды и производственные гудки, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на МЧС России.

Вопрос о подобных нововведениях встал после трагедии в Крымске, где летом 2012 года в результате наводнения погибли около 200 человек. Во время расследования Следственный комитет пришел к выводу, что в городе почти нет системы оповещения, услышали ее лишь немногие, когда было уже поздно.

Ранее сообщалось, что готовность региональных систем оповещения снизилась за четыре года почти на 30%. Произошло это из-за изношенности технических средств и небольшого финансирования.По данным МЧС, в настоящее время системы готовы к работе в 34 субъектах, ограниченно готовы в 46 субъектах, а в трех регионах (Оренбургская, Ульяновская область и Ханты-Мансийский АО) не готовы совершенно.

Большой проблемой является и отсутствие местных автоматизированных систем оповещения, особенно в деревнях, там охват населения сетью электросирен совсем низок. Кроме того, усложняет ситуацию и подготовка оперативного дежурного состава.В данный момент ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения в условиях ЧС.

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Отметим, что при возникновении чрезвычайной ситуации в столице информация о ней поступает в командный центр подразделения гражданской обороны. Затем оперативный дежурный включает условный сигнал "Внимание". Он транслируется через специальные оповещатели. После этого по радио и телевизору начинается трансляция заранее записанного сообщения о текущей ситуации, даются указания о дальнейших действиях.

В Москве в системе эфирного телевидения к службе ЦСО подключены первый и третий частотные телеканалы.

Кроме того, в Минкомсвязи России подготовили законопроект, обязывающий всех операторов связи информировать граждан о чрезвычайных ситуациях, а также их информирование о приемах и способах защиты в разных ситуациях.

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