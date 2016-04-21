СК проводит доследственную проверку по факту гибели пенсионерки при пожаре

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Следователи начали доследственную проверку после пожара в квартире на востоке столицы, в котором погибла пенсионерка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.

После ликвидации пожара на улице Гастелло было найдено тело 76-летней женщины. Предварительно, смерть женщины наступила от удушья угарным газом.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили о пожаре на улице Гастелло, дом 12. Возгорание произошло в квартире на площади 10 квадратных метров.