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18 декабря 2014, 17:35

"Лужники" обзаведутся спортивным центром на востоке города

Лужники проекты социальные объекты спортивный центр

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Компания "Лужники", владеющая одноименным спортивным комплексом, построит физкультурно-оздоровительный центр на востоке столицы. ФОК возведут на месте спортивной школы "Косино", следует из заявки, размещенной на портале госзакупок.

Комплекс построят по адресу: улица Николая Старостина, владение 8а. В двухэтажном строении разместят бассейн и спортивный зал.

Напомним, Большая спортивная арена "Лужники" в настоящее время реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

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Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

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