В "Лужниках" нашли послание от советских строителей

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

При реконструкции "Лужников" рабочие обнаружили послание от советских строителей, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса .

При демонтаже конструкций стадиона на фундаментной части арены нашли большую надпись "Строители! Экономьте стройматериалы!". Последний раз стадион был реконструирован перед Олимпийскими играми 1980 года, тогда и появилась эта надпись.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что работы по возведению трибун на стадионе планируется завершить до конца этого года.

"На реконструкции Большой спортивной арены заняты порядка 3,5 тысяч человек. Строители уже приступили к монтажу инженерных систем", – сказал он.

Глава Стройкомплекса также отметил, что реконструкция стадиона идет опережающими темпами: основной объем работ будет закончен в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в подуличном переходе у станции метро "Проспект Мира" обнаружили мозаику с символикой Олимпийских игр 1980 года. Сейчас в переходе проходит реконструкция – торговые палатки снесли, старую облицовку сняли, и оказалось, что за ней находятся уникальные панно с изображением московских Игр.

Власти обещают сохранить пиктограммы, также, как и другие исторические украшения на станциях. Жители столицы опасаются, что барельефы и мозаики разберут во время ремонта подземных пространств и заменят на безликую серую плитку.

Руководитель бригады гранитных работ Михаил Зубарев обещает, что пиктограммы сохранятся после ремонта. "Дома даже какую-то вещь старую сохраняешь в память о родителях. А здесь речь идет о памяти всей нашей страны", – заявил он.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.