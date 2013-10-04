M24.ru покажет самые яркие события фестиваля "Круг света"

Фото: ИТАР-ТАСС

С 4 по 8 октября 2013 года в Москве пройдет Третий московский международный фестиваль "Круг света", организованный департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Телеканал "Москва 24" и сетевое издание M24.ru будут вести трансляцию самых ярких событий фестиваля.

В пятницу, 4 октября, зрители телеканала "Москва 24" смогут в прямом эфире увидеть церемонию открытия фестиваля, которая состоится в 21.00 в спорткомплексе "Лужники". Гостей праздника ждет шоу "Эволюция огня" с участием драматических актеров, музыкантов, певцов и т.д.. В течение светового спектакля зрители станут свидетелями путешествия огня из одной эпохи в другую - от Античности до наших дней.

В субботу, 5 октября на сайте M24.ru состоится онлайн-трансляция концерта Дмитрия Маликова "PianomaniЯ" в музее-заповеднике "Царицыно". Перед Большим Екатерининским дворцом певец и композитор исполнит свою лучшую инструментальную музыку. Его выступление будет сопровождено ярким световым представлением. Начало в 20:30.

А в 8 часов вечера 6 октября M24.ru будет вести трансляцию от стен большого театра, где будет демонстрироваться световой спектакль "Балет, декор, движение".

Кроме того, 7 октября телеканал "Москва 24" покажет шоу фейерверков, которое начнется в 22.00 на Воробьевых горах. Впервые в российской столице состоится самое большое пиротехническое представление. Восемь барж с фейерверками в течение 10 минут будут разукрашивать вечернее небо Москвы.

Ожидается, что в течение 5 дней фестиваль посетят более 3 миллионов человек.