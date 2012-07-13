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Жизнь в мире

13 июля 2012, 13:35

Госдума приняла закон об НКО

Госдума законы жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла закон, согласно которому организации, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, получат статус «иностранного агента», сообщает РИА Новости.

Закон одобрен во втором и третьем чтениях. Его поддержали 374 депутата, трое проголосовали против, один воздержался.

Ко второму чтению Дума учла предложения президента России Владимира Путина. В частности, из-под действия закона выводятся религиозные организации, госкорпорации и госкомпании, а также созданные ими НКО.

Кроме того, под действие закона не попадут государственные, муниципальные и бюджетные учреждения.

Согласно закону, теперь некоммерческие организации должны будут в течение 90 дней подать заявление в Минюст о включении в специальный реестр НКО. За нарушения вводится административное и уголовное наказание.

Проверки организаций могут проводиться как планово - раз в год, так и внепланово - по заявлению о наличии в деятельности организации признаков экстремизма.

Напомним, принятие закона об НКО вызвало серию протестов. Так, партия «Яблоко» провела пять одиночных пикетов у здания Госдумы. Участники акции держали в руках плакаты с надписью «Поправки к закону «О некоммерческих организациях» - путь к фашистскому государству».

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