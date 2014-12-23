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23 декабря 2014, 20:40

Андрей Битов прочел лекцию о Гоголе

Гоголь-центр смотреть онлайн на m24.ru Гоголь Андрей Битов Открытая лекция

Андрей Битов прочел лекцию под названием "О Гоголе. И вообще"

Писатель Андрей Битов выступил в рамках проекта "Открытая лекция", организованного журналисткой Катериной Гордеевой и "Гоголь-центром". Один из основателей русского постмодернизма в литературе назвал свое выступление "О Гоголе. И вообще" - речь на лекции шла не только о литературе. Битов рассказал о творческом пути, поделился жизненным и профессиональным опытом и ответил на вопросы аудитории.

Битов Андрей Георгиевич – прозаик, поэт, эссеист, кинодраматург. Родился 27 мая 1937 года в Ленинграде в интеллигентной семье архитектора и юриста. Уже с детства он мечтал стать писателем. Помимо литературы он увлекался спортом, легкой атлетикой, альпинизмом, греблей, а также бодибилдингом.

После окончания школы поступил в местный горный институт на факультет геологоразведки. Будучи студентом первого курса, Битов стал писать и тогда же его приняли в институтское литературное объединение.

На события в Венгрии 1957 года участники литобъединения отреагировали сожжением литературного сборника, в который входили первые рассказы Битова. За это его исключили из института, и он пошел служить в армию. После службы Битов все-таки закончил институт и целиком отдался литературе.

После выхода в Ленинграде сборника "Большой шар" Андрей Битов стал профессиональным литератором. Его произведения издавались регулярно до тех пор, пока в свет не вышел роман "Пушкинский дом", который вызвал негативную реакцию власти. Далее последовало затишье в творческой карьере писателя.

Но перестройка открыла новые возможности. С приходом к власти Горбачева произведения писателя стали часто печатать, а самого автора приглашать за рубеж на различные конференции и симпозиумы.

Библиография:

  • 1960 - три рассказа в альманахе "Молодой Ленинград"
  • 1963 - "Большой шар"
  • 1965 - "Такое долгое детство"
  • 1967 - "Дачная местность"
  • 1967-1969 - "Уроки Армении"
  • 1968 - "Аптекарский остров", "Путешествие к другу детства"
  • 1972 - "Образ жизни"
  • 1976 - "Семь путешествий", "Дни человека"
  • 1978 - "Пушкинский дом"
  • 1980 - "Воскресный день"
  • 1985 - "Грузинский альбом"
  • 1986 - "Статьи из романа", "Книга путешествий"
  • 1988 - "Человек в пейзаже", "Последняя повесть"
  • 1989 - "Повести и рассказы", "Пушкинский дом"
  • 1990 - "Улетающий Монахов"
  • 1991 - "Мы проснулись в незнакомой стране", "Жизнь в ветреную погоду", С/С в трех томах
  • 1993 - "Ожидание обезьян", "Вычитание зайца"
  • 1995 - "Оглашенные"
  • 1996 - "Первая книга автора", "Империя в четырех измерениях"
  • 1997 - "Новый Гулливер", "В четверг после дождя", "Записки новичка"
  • 1998 - "Обоснованная ревность", "Неизбежность ненаписанного", "Дерево"
  • 1999 - "Похороны Доктора"
  • 2008 - "Преподаватель симметрии"

Проект "Открытая лекция"

"Открытая лекция" — проект, придуманный летом 2012-го и реализованный зимой 2013 года журналистом Катериной Гордеевой. Его идея — доступность широкой публике знаний, памяти и культурного опыта тех, без кого наша история была бы совершенно иной. "Открытые лекции" при переполненных залах проходили вначале в Большом Зале РИА Новости, а затем в Большом и Малом зале "Гоголь-Центра". С недавних пор лекции стали доступны и жителям регионов. Попасть на "Открытую лекцию" можно бесплатно при условии предварительной регистрации на сайте.

Официальный сайт - open-lecture.ru


Екатерина Гордеева

Родилась 23 марта 1977 года в Ростове-на-Дону. После окончания школы она мечтала стать врачом и даже готовилась к этой специальности: работала санитаркой в отделении патологии новорожденных и беременных. Но вскоре ее взгляды на жизнь изменились, и она поступила в МГУ им. Ломоносова на факультет журналистики. Помимо учебы на журфаке Екатерина Гордеева получала дополнительное образование специалиста истории искусств школы Леонардо да Винчи в Италии.

С 2003 и по 2012 годы работала в телекомпании НТВ, где снимала социально-ориентированные сюжеты и документальные фильмы, а также выпускала свою программу "Русские не сдаются". Но самый известный проект Екатерины Гордеевой - фильм "Победить рак" о жизни онкобольных, который вызвал возмущение общественности.

Из-за разногласий с руководством НТВ, журналистская карьера Гордеевой продолжилась на телеканале ТВ-3, где стала выходить ее программа "Жизнь как чудо".

Сюжет: Во имя разума: столичные лекции и мастер-классы

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