Квартиру сотрудницы Генпрокуратуры обокрали более чем на 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сотрудницу Генпрокуратуры РФ ограбили на 1 миллион 742 тысячи рублей. В квартиру 49-летней женщины, работающей в ведомстве корректором, проник неизвестный. Инцидент произошел на Рублевском шоссе, дом 34, корпус 2.

Злоумышленник подобрал ключ к входной двери. Преступник украл 1 миллион рублей, пять тысяч долларов и золотые ювелирные изделия. О краже потерпевшая заявила в минувшую субботу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".