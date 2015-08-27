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В марте на портале Auto.ru появилась функция автоматической проверки автомобилей столичного региона на угон и запрет регистрационных действий. Проверка проходит на основе данных портала "Автокод" и ГИБДД.

С момента запуска этого сервиса общее число запросов пользователей уже превысило 884 тысячи.

Менеджер проектов Auto.ru Кирилл Смолин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как на портале проверяют автомобили на угон.

"Чтобы пользователь получил специальную галочку "Проверено "Автокодом", он должен ввести vin-номер автомобиля и номер СТС. Дальше эти данные уходят на проверку в сервис "Автокод" и, если автомобиль юридически чистый, не находится в угоне или под запретом регистрационных действий, это объявление получает специальную пометку "Проверено "Автокодом". Выглядит оно, как симпатичная зеленая галочка. Пользователи, которые выбирают автомобиль, видя эту галочку, испытывают больше доверия к машине", - пояснил он.

Проверка машин на угон становится все популярнее у столичных водителей

Эксперт подчеркнул, что если покупатель приобрел автомобиль, который находится в угоне, его могут просто изъять. При этом клиенту возвращают сумму, которая прописана в договоре купли-продажи.

Проверка истории автомобиля уже стала очень востребованной. После запуска "Автокода" весной прошлого года было зафиксировано более 2,3 миллиона обращений. На avtokod.mos.ru можно также оплатить штрафы ГИБДД, обжаловать постановления Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Ранее сообщалось, что столичные автомобилисты смогут отслеживать ход рассмотрения обращения в МАДИ по электронной почте вне зависимости от способа подачи жалобы. При отправке обращения через портал "Автокод" пользователи могут настроить подписку на уведомления об изменении статуса рассмотрения жалобы.

Добавим, в начале августа был опубликован свежий список самых угоняемых в Москве и регионах автомобилей. Так, в столице воры предпочитают кроссоверы Range Rover Evoque. Вторым по популярности оказался автомобиль Infiniti FX - его угоняют с частотой 2,04%. На третьей строчке расположился Land Rover Discovery с показателем в 1,84%.