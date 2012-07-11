Шесть человек пострадали в крупном ДТП на Калужском шоссе

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Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на территории новой Москвы.

Авария произошла в среду около 15.30 на 45-м километре Калужского шоссе. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение на этом участке дороги сильно затруднено.

Напомним, что еще одна крупная авария с участием трех автомобилей произошла утром на Киевском шоссе, недалеко от аэропорта «Внуково». В сломавшийся грузовик IVECO, который двигался в четвертом ряду, врезалась инкассаторская машина, которая от удара вылетела в соседний ряд и задела Porsche Cayenne.

В ДТП пострадали четыре человека в инкассаторской машине и водитель грузовика.