В Москве могут появиться автомобильные комиссары для оформления ДТП

В столице могут появиться автомобильные комиссары для оформления ДТП

В Москве могут появиться автомобильные комиссары для оформления мелких ДТП. Об этом в интервью M24.ru рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

"Я внес мэру предложение о создании в Москве института автомобильных комиссаров. В некоторых субъектах он уже успешно работает – в Новосибирской области, Красноярском крае. Автомобильные комиссары – сотрудники страховых компаний, которых можно вызвать на место ДТП, если в нем не было пострадавших. Именно они рассматривают, по сути, 80 процентов всех ДТП без участия полицейского. Это промежуточный вариант между тем, что есть сейчас, и введением европротокола. При европротоколе участники ДТП сами составляют извещение об аварии и отправляют в страховую компанию", – сказал Якунин.

По его словам, инспекторы ДПС и сотрудники полиции должны выезжать только на ДТП, в которых есть пострадавшие. А если просто машины поцарапало, пусть водители разбираются сами с помощью автомобильных комиссаров ― гражданских лиц. Сейчас инспекторам приходится до 80 процентов своего времени тратить на рассмотрение мелких ДТП.

Он пояснил, что автомобильный комиссар поможет подготовить документы для оформления ДТП, с которыми пострадавшие будут обращаться в страховые компании. Институт автомобильных комиссаров будет отдельной гражданской структурой, не связанной со страховыми компаниями. Отметим, что на сегодняшний момент пострадавший может вызвать аварийного комиссара только по полису КАСКО.

Полный текст интервью с Анатолием Якуниным читайте здесь.

Напомним, что московские власти разрабатывают сервис "Мобильный европротокол", он должен появиться уже в этом году. Водители смогут скачать бланк извещения на портале госуслуг или через мобильные приложения, заполнить его онлайн, приложить фото- и видеозаписи и отправить страховщикам. При этом извещение по европротоколу заполняют оба водителя, а значит, приложение должно быть установлено у обоих участниках аварии. Напомним, в начале августа вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют оформить ДТП без вызова полицейских, если сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей. С 1 октября 2014 года лимит страховых выплат увеличится до 400 тысяч рублей, а в качестве доказательств водители смогут предоставлять фото- и видеоматериалы.

Марина Курганская