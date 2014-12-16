Что происходит с курсом рубля

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Доллар и евро снова побили рекорды: первый вырос на 2,8 рубля, а второй – на 4,5 рубля. Ранее Центробанк попытался укрепить национальную валюту, подняв ключевую ставку до 17%, но на курс рубля должным образом это не повлияло.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил M24.ru, что высокая ключевая ставка Центрального Банка сдержит курс иностранной валюты. "Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно.

При этом ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса. Однако эксперты, опрошенные M24.ru, заявили, что это временные и весьма рискованные меры.

"Если ЦБ потратит все резервы в иностранной валюте, то возможен очередной дефолт, если смотреть на тенденцию к снижению курса нефти", - рассказал M24.ru директор института банковского дела ГУ ВШЭ Василий Солодков.

Павел Медведев, в свою очередь, отметил, что "продажа Центральным Банком иностранной валюты – это очень рискованные и временные меры, об этом говорит опыт 1998 года".

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю. При этом она считает, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.

ТАСС добавляет, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в правительстве, где будут обсуждаться в том числе и финансовые вопросы.