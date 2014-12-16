Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

16 декабря 2014, 16:08

Что происходит с курсом рубля

Эльвира Набиуллина доллары курсы валют Центробанк России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Доллар и евро снова побили рекорды: первый вырос на 2,8 рубля, а второй – на 4,5 рубля. Ранее Центробанк попытался укрепить национальную валюту, подняв ключевую ставку до 17%, но на курс рубля должным образом это не повлияло.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

Ссылки по теме

Добавим, что ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев заявил M24.ru, что высокая ключевая ставка Центрального Банка сдержит курс иностранной валюты. "Курс рубля во многом зависит от состояния экономики, а экономика в большей степени зависит от действий правительства, чем от ЦБ", - пояснил омбудсмен.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно.

При этом ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса. Однако эксперты, опрошенные M24.ru, заявили, что это временные и весьма рискованные меры.

"Если ЦБ потратит все резервы в иностранной валюте, то возможен очередной дефолт, если смотреть на тенденцию к снижению курса нефти", - рассказал M24.ru директор института банковского дела ГУ ВШЭ Василий Солодков.

Павел Медведев, в свою очередь, отметил, что "продажа Центральным Банком иностранной валюты – это очень рискованные и временные меры, об этом говорит опыт 1998 года".

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю. При этом она считает, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.

ТАСС добавляет, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание в правительстве, где будут обсуждаться в том числе и финансовые вопросы.

Сюжет: Изменение курсов валют

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать