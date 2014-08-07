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Жизнь в мире

07 августа 2014, 15:17

Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года

Эдвард Сноуден вид на жительство жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам его адвоката Анатолия Кучерены, Сноуден сможет передвигаться по России и выезжать за границу, но не более чем на три месяца. При этом если Сноуден будет проживать на территории России в течение пяти лет, он сможет претендовать на российское гражданство.

Предоставление российского вида на жительство Эдварду Сноудену не означает, что ему дается политическое убежище, отметил Кучерена. Он пояснил, что политическое убежище - это совершенно другая процедура, оно должно предоставляться на основании указа президента России.

Адвокат также подтвердил, что Сноуден трудоустроен и активно занимается изучением русского языка. Кроме того, Кучерена намерен выпустить роман "Время спрута", в основе которого - судьба Эдварда Сноудена. Право на экранизацию книги выкупил голливудский режиссер Олвиер Стоун.

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Напомним, что бывший сотрудник ЦРУ стал известен летом 2013 года после того, как раскрыл данные о секретной программе американских спецслужб, которые следили за интернет-пользователями, прослушивали телефонные разговоры в Skype и читали почтовую переписку в сети.

После разглашения секретных данных Сноуден вынужден был покинуть страну. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". 1 августа он покинул территорию терминала.

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