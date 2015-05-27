Рособрнадзор отверг возможность появления в Сети материалов ЕГЭ

Фото: ТАСС/Владимир Зинин
Рособрнадзор отверг возможность появления в интернете материалов ЕГЭ по русскому языку, которое пройдет 28 мая. Все материалы, по данным ведомства, будет представлены только в ходе экзаменов.
"В интернете нет и не может быть никаких материалов ЕГЭ–2015, которые будут представлены завтра во время экзамена", – написано в ведомственном блоге в Twitter.
Основная волна ЕГЭ стартовала 25 мая с предметов по выбору. На экзамен по географии зарегистрировалась 30 тысяч участников, по литературе – 51 тысяча выпускников.
Единый госэкзамен школьники в этом году будут сдавать в следующие дни:
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- 28 мая – русский язык;
- 1 июня – ЕГЭ по математике базового уровня;
- 4 июня – ЕГЭ по математике профильного уровня;
- 8 июня – обществознание, химия;
- 11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика;
- 15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
- 17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение");
- 18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение")
Отметим также, что в этом году шпаргалки у школьников ищут при помощи видеокамер. Они установлены во всех аудиториях для проведения ЕГЭ. Картинка с них транслируется в ситуационный центр в режиме онлайн. Если на экзамене у выпускника заметят шпаргалку или сотовый телефон, его попросят сразу же покинуть аудиторию.