Мэр обратился к Медведеву с просьбой ускорить создание медкластера в Коммунарке

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Алешковский

Сергей Собянин обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить принятие закона о создании в Новой Москве медицинского кластера. Свою просьбу к премьер-министру мэр озвучил 20 августа на совещании по вопросам развития новых территорий столицы.

Проект закона "О международном медицинском кластере" был внесен в Госдуму РФ в начале июля. "Принятие федерального закона о медицинском кластере позволит привлекать зарубежные инвестиции в создание медицинских центров по западным технологиям, с соответствующими западными лицензиями", – пояснил мэр Москвы. По словам Собянина, кластер станет медицинским прообразом "Сколково" и уже вызывает огромный интерес у всех инвесторов, работающих в сфере медицины.

Как уже сообщало сетевое издание M24.ru, медицинский кластер будет построен в поселке Коммунарка на территории Новой Москвы. Для комплекса выделят часть Административно-делового центра, который уже строится в Коммунарке. Общая площадь центра составит 30 тысяч квадратных метров.

Медицинский кластер Президент Владимир Путин поручил Правительству Москвы разработать проект закона о создании в столице медицинского кластера в апреле 2012 года. Комплекс должен включать учебные заведения и предприятия, на его территории, предположительно, будет действовать особый правовой режим, позволяющий компенсировать таможенные расходы на ввоз товаров для работы расположенных здесь учреждений. Цель проекта – развитие медицинской деятельности и совершенствование качества медицинской помощи, проведение научных исследований и содействие созданию новых лекарств, медицинских технологий и изделий. Также учреждение кластера поспособствует развитию международного сотрудничества в сфере медицины.

Президент Владимир Путин поручил Правительству Москвы разработать проект закона о создании в столице медицинского кластера в апреле 2012 года. Комплекс должен включать учебные заведения и предприятия, на его территории, предположительно, будет действовать особый правовой режим, позволяющий компенсировать таможенные расходы на ввоз товаров для работы расположенных здесь учреждений. Цель проекта – развитие медицинской деятельности и совершенствование качества медицинской помощи, проведение научных исследований и содействие созданию новых лекарств, медицинских технологий и изделий. Также учреждение кластера поспособствует развитию международного сотрудничества в сфере медицины.



Также Сергей Собянин рассказал о том, что еще предпринято для развития здравоохранения на присоединённых к Москве территориях: "Построено шесть поликлиник, один медицинский корпус и в проекте строительство ещё восьми объектов".

В ходе развитии территорий Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) внимание уделяется не только здоровью, но и образованию. Так, по словам столичного градоначальника, министерство образования разрабатывает проект образовательного кластера с учебными классами, научными лабораториями, объектами спорта и отдыха. Ускорить этот процесс мэр также попросил главу правительства.

По словам Собянина, уже ликвидирована очередь в детские сады и школы ТиНАО. Добиться такого результата удалось благодаря строительству 18 новых образовательных учреждений: четырех школ и 14 детских садов. "В настоящее время планируется и строится ещё 12 школ и 27 детских садов", – сообщил мэр на совещании.