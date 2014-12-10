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Политика

10 декабря 2014, 13:24

Половина предпринимателей должны быть заняты в малом бизнесе - Медведев

Дмитрий Медведев бизнес пресс-конференция итоги года власть

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Около 50% российских предпринимателей должны быть заняты в малом бизнесе, заявил на встрече с журналистами в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. То есть доля предприятий малого бизнеса должна увеличиться в два раза.

По словам главы правительства, сейчас в России работает около 5 миллионов субъектов предпринимательской деятельности. 25% из них зарегистрированы как предприятия малого бизнеса.

Премьер подчеркнул, что власти не планируют ужесточать налоговую нагрузку на бизнес. "Проблем у отечественных предпринимателей хватает, но считать, что положение бизнеса ухудшается, неправильно. Никаких новых налогов и сборов для бизнесменов мы вводить не собираемся", - сказал Медведев в эфире телеканала "Россия 1".

Премьер-министр отметил, что за последний год правительство ввело лишь один сбор за право торговли. Его должны оплачивать предприниматели, работающие в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

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"Сбор начнет действовать с середины следующего года. Он подлежит зачету, то есть ничего катастрофического это не означает", - пояснил Дмитрий Медведев.

Кроме того, председатель правительства подчеркнул, что важнейшей задачей для власти и бизнеса остается переход к электронной форме общения. Так предприниматели освободятся от необходимости обивать пороги многочисленных учреждений.

Ранее в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в России. В частности, президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя зарекомендовали, не нуждаются в проверках.

Кроме того, на встрече с омбудсменами в пятницу глава государства заявил о необходимости создания программы развития предпринимательства в России, которая могла бы объединить все существующие механизмы в этой сфере. Владимир Путин назвал свободу предпринимательства главным сигналом своего послания к Федеральному Собрание, оглашенного в четверг.

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