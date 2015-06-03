В иннограде "Сколково" открыли улицу Нобеля

Сергей Собянин открыл первую улицу в инновационном центре "Сколково"

В иннограде "Сколково" открыли первую улицу, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Ее назвали в честь Альфреда Нобеля.

В церемонии открытия участвовали Дмитрий Медведев и Сергей Собянин, а также президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг и председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс.

Всего в иннограде будет 14 улиц, которые будут названы в честь известных ученых, деятелей науки, изобретателей и меценатов. Улицы получат имена Игоря Сикорского, Адама Смита, Ивана Кулибина, Альберта Эйнштейна, Блеза Паскаля и других. Кроме того, в зоне, где располагаются объекты досугово-развлекательной, городской и торговой инфраструктуры, появится улица имени художника Казимира Малевича.

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Напомним, "Сколково" – это строящийся в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.

В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.

Как ранее сообщало M24.ru, вокруг иннограда "Сколково" построят технико-внедренческие кластеры, где будут развивать инновационные проекты, разработанные в фонде. В радиусе 3 километров от "Сколкова" планируется создать городки с производственными объектами, жильем и социальной инфраструктурой.