Московское "Динамо" купило игрока сборной Франции

Матье Вальбуэна. Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" приобрело полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэну. За переход игрока "бело-голубые" заплатили "Марселю" 7 миллионов евро, сообщает ИТАР-ТАСС.

Условия соглашения 29-летнего футболиста с московским клубом не раскрываются. "Динамо" договорилось с французским клубом еще в пятницу, оставалось только обсудить детали контракта с игроком.

Вальбуэна выступал за "Марсель" на протяжении восьми лет и являлся одним из лидеров команды.

В составе сборной Франции футболист провел 38 матчей, в которых забил 6 мячей. В частности, Вальбуэна сыграл на последнем чемпионате мира, где французы дошли до четвертьфинала, где уступили со счетом 0:1 команде Германии.