Сергей Собянин вручил ветеранам юбилейные медали

В День защитника Отечества Сергей Собянин вручил ветеранам юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне". Церемония награждения прошла сегодня в большом конференц-зале здания правительства Москвы на Новом Арбате.

Выступая на праздничном концерте мэр отметил, что ко Дню Победы ветераны и труженики тыла получат материальную помощь из бюджета. Кроме того, будет продолжена адресная поддержка. Всех столичных ветеранов и военнослужащих Московского гарнизона мэр поздравил с праздником.

В столице состоялся праздничный концерт для ветеранов

"Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. С праздником мужества, отваги и воинской доблести. В этом зале сегодня собрались несколько поколений героической профессии - профессии защищать родину. Российская армия и флот надежно обеспечивают обороноспособность отчизны, демонстрируют высокую боевую выучку и адекватно реагируют на вызовы нашего неспокойного времени. В столице сложилась хорошая практика дружбы и поддержки воинских частей Московского гарнизона", - отметил Сергей Собянин.

Ранее в Александровском саду в честь Дня защитника Отечества прошла торжественная церемониия. Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии также приняли участие мэр Москвы, представители федеральных и городских властей, ветераны войны.

Почтить память павших собрались и представители различных религиозных конфессий и детских патриотических объединений. Церемония завершилась маршем колонн президентского полка под звуки военного оркестра.