Около тысячи пользователей "Активного гражданина" посетили парад Победы

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Около тысячи пользователи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" получили приглашения на парад Победы 9 мая. Об этом на пресс-конференции сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"У нас 90 процентов зарегистрированных на портале москвичей не пользуются компенсацией за заработанные баллы, и это отрадно, что пользователи участвуют в опросах не за какие-то блага. Но мы вводим нематериальную компенсацию для самых активных – участие в самых знаковых событиях в Москве", – сказала Ракова.

По ее словам, тысяча человек получили приглашение на парад на Красной площади и около двух тысяч москвичей на посещение Новогодней елки у мэра.

Она отметила, что активней всего москвичи голосуют по вопросам благоустройства улиц и по социальным темам, в частности, в опросе о школьных каникулах участвовали 500 тысяч москвичей.

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Напомним, "активные граждане" могли подарить ветеранам именные приглашения на генеральную репетицию парада Победы. Приглашения выдавали победителям акции "На парад!", но свой билет они могли подарить ветеранам, вписав их имя вместо своего.

Отметим, что всего в праздновании Дня Победы в Москве приняли участие более 3 миллионов человек. На центральных улицах и городских окраинах прошло более 1000 концертов, выставок, флешмобов.

Так, на Тверской и Театральной площадях звучали песни военного времени, а на Пушкинской можно было увидеть отреставрированную хронику Парада Победы 1945 года и кинофильмы о войне. На Поклонной горе выступил оркестр Мариинского театра и хор Турецкого.

На Фонтанной площади парка Горького посетители услышали песни и романсы военных лет – их исполнили вживую как музыкальные коллективы, так и сольные исполнители. В "Сокольниках" можно было посетить музей военной техники и ретроавтомобилей, принять участие в серии флешмобов и шествии в костюмах военных лет.