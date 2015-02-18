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18 февраля, 12:52

В районе Мещанский ветеранам подарят электронные гаджеты ко Дню Победы

День Победы Великая Отечественная война ветераны ВОВ

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В центре столицы готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В округе пройдет более 200 мероприятий к празднику, сообщили в префектуре.

Так, в центре социального обслуживания "Мещанский" ветеранам подарят электронные устройства в рамках благотворительного проекта "ДаруДар". Все желающие получат планшет, компьютер или телефон. Для этого необходимо заполнить анкету, в которой нужно указать тип устройства и цель его получения. Затем по запросу каждому подарят соответствующий гаджет — не новый, но в хорошем состоянии.

Арбат

На Арбате ко Дню Победы в Карманицком переулке будет благоустроен "Ветеранский дворик" с атрибутами для отдыха старшего поколения. 9 мая в районе ветеранами будут высажены именные деревья. Также ветераны пройдут маршем в орденах и медалях по Старому Арбату получат по экземпляру газеты "Правда" за 9 мая 1945 года.

Басманный район

В Басманном районе к празднику будет создана электронная книга воспоминаний жителей – участников ВОВ "Ожили в памяти мгновения Великой Отечественной войны". На День Победы ветераны и молодежь напишут большое "Полотно памяти".

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В каждом районе округа на порталах районных газет будут созданы биографические странички участников Великой Отечественной. Там появятся их фото, награды, боевой путь, письма времен войны, профессиональные достижения, а также информация о семье.

Мещанский район

Центр соцобслуживания "Мещанский" по договоренности с "Останкино" ко Дню Победы помогает в работе над документальным фильмом "От юбилеев Победы к юбилеям любви".  Это фильм о семейных парах ветеранов Великой Отечественной войны, которые прожили в браке более 50 лет. В проекте участвуют 15 семейных пар — жителей центра Москвы.

Кроме того, в Мещанском районе для для ветеранов, которые по состоянию здоровья не выходят из дома, силами творческих коллективов дают домашние мини-концерты с поэзией и песнями военных лет.

Замоскворечье

В районе Замоскворечье для ветеранов, которые по состоянию здоровья не выходят из дома, готовятся "виртуальные экскурсии" по местам боевой славы. Им продемонстрируют иллюстрации значимых для каждого участника ВОВ мест.

Добавим, ко дню Победы в Центральном округе приведут в порядок все мемориальные доски, памятники и скульптурные композиции, которые увековечивают память о героях Великой Отечественной войны.

Помогать комплексу ЖКХ в этой работе будут волонтеры из Молодежного Совета при префекте. В рамках акции "Помним, любим, помогаем" добровольцы проведут генеральные уборки в квартирах ветеранов. 480 квартир ветеранов и 46 дополнительно проверенных сверх списка будут отремонтированы до 25 апреля.

Всего 9815 ветеранов ЦАО до 9 мая будут награждены юбилейной медалью "70 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Сюжеты: Добрые новости 70-летие победы в Великой Отечественной войне

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