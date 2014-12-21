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Флешмобы и акции

21 декабря 2014, 09:37

В парке Горького состоится первый в Москве забег Дедов Морозов

Дед Мороз Парк Горького благотворительный забег

Фото: ТАСС/Иван Гущин

В воскресенье, 21 декабря, в столице пройдет первый благотворительный забег Дедов Морозов. Участникам предложат на выбор две дистанции - 5 км и 10 км, сообщает "ТАСС".

Организаторами мероприятия являются благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", беговой проект "Funruns" и детский спортивный центр #tagsport для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Ожидается, что в акции примут участие 500 бегунов.

Забег стартует в полдень и пройдет на участке от Андреевской до Воробьевской набережной. Всем участникам выдадут так называемый стартовый набор, в который войдет костюм Деда Мороза и датчик, отслеживающий, на каком участке дистанции находится бегун. Победителей наградят специальными медалями.

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Напомним, участники должны были зарегистрироваться на сайте "Funruns" до 19 декабря. Стоимость регистрации составляла 600 рублей.

Для тех, кто не хочет бежать, организаторы придумали специальный статус "Ленивого Деда Мороза". "Ленивые Деды Морозы" заплатили за регистрацию 300 рублей. По окончании акции они получат на электронную почту письмо с благодарностью и специальный аватар для соцсетей с символикой забега.

Как ранее сообщили в пресс-службе фонда помощи хосписам "Вера", все собранные средства пойдут в фонд помощи больным детям, в том числе часть средств уйдет на покупку детских новогодних подарков.

Отметим, 4 декабря в Парке Горького открылся крупнейший в мире искусственно построенный в центре мегаполиса сноуборд-парка.

Сюжет: Новый год – 2015

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