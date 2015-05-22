Подполковник полиции погиб в ДТП на трассе "Беларусь"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В результате ДТП на 85 километре трассы М-1 ("Беларусь") погиб подполковник полиции, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД России.

Авария произошла вечером 21 мая. Водитель автомобиля Scaniа, поворачивая на перекрестке налево, столкнулся с мотоциклом Honda, который двигался в противоположную сторону, под управлением сотрудники ГУ МВД России по Московской области.

Полицейский получили телесные повреждения и был госпитализирован. Позже в больнице подполковник полиции скончался.

По предварительной информации ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля, который совершая маневр, не уступил дорогу мотоциклисту.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.