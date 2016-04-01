На территории ТЦ на юге столицы грузовик насмерть сбил пешехода

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юге города грузовик насмерть сбил пешехода, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло около дома №3 по Электролитному проезду. Как отметили в Госавтоинспекции, грузовик совершил наезд на пешехода на территории торгового центра.

Прибывшие на место специалисты проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится торгово-развлекательный комплекс "Олимпик Парк".