На территории ТЦ на юге столицы грузовик насмерть сбил пешехода

Фото: m24.ru/Александр Авилов
На юге города грузовик насмерть сбил пешехода, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ДТП произошло около дома №3 по Электролитному проезду. Как отметили в Госавтоинспекции, грузовик совершил наезд на пешехода на территории торгового центра.
Прибывшие на место специалисты проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Согласно открытым источникам информации, по данному адресу находится торгово-развлекательный комплекс "Олимпик Парк".