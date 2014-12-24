Сказочный детский шатер появится на Цветном бульваре

Фото: M24.ru

В рамках городского фестиваля "Лучший город зимы" 27 декабря на Цветном бульваре откроется сказочный детский шатер. Там смогут поиграть дети и отдохнуть взрослые.

Каждые полтора часа актеры будут устраивать игры для юных посетителей. Дети должны помочь деду Морозу пройти испытания, приготовленные гномами.

"Чтобы заработал поезд, везущий детям подарки, нужно будет отремонтировать железную дорогу, а еще победить гномов в снежной баталии, сыграть в их любимую игру "Валяный хоккей" и развеселить их в новогоднем танце", - сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

В шатре будут раздавать подарки. Для удобства там оборудуют гардероб, помещение планируют отапливать с помощью тепловой пушки. Работать шатер будет до самого Рождества.

Добавим, что детский шатер станет единственной закрытой площадкой на фестивале "Лучший город зимы". Интерактивную праздничную программу в шатре представит Детский город профессий "КидБург", который вскоре начнет работать в Москве.