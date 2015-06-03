Внук Чарли Чаплина представит свой спектакль на Чеховском фестивале

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Начиная с сегодняшнего дня на сцене Театра имени Моссовета можно будет увидеть хореографическую драму "Красный табак" в постановке Джеймса Тьере, внука легендарного Чарли Чаплина. Показ запланирован в рамках ХII Международного театрального фестиваля имени Чехова.

В центре повествования пожилой человек, переполненный творческой энергией, который находится в постоянной конфронтации с миром, населенным странными созданиями, и со своим собственным отражением в огромном зеркале.

Коллектив Тьере носит необычное название – Компания Майского Жука. Оно происходит из детства режиссера: Hanneton ("Майский жук") – такое у него было прозвище.

Первый спектакль Джеймса Тьере в свое время "Симфония майского жука" получил престижную Премию Мольера и отправился в международное турне, выступив на сценах таких театров как Lyric Hammersmith и Queen Elizabeth Hall. Со вторым спектаклем "Ослепительная пропасть" Тьере гастролировал по Великобритании, Мексике, США и Австралии.

Постановка "Прощай, зонтик" тоже была удостоена Премии Мольера в 2007. В 2009 состоялась премьера моноспектакля "Рауль" в Theatre Vidy (Швейцария). В этом году Джеймс получил еще одного "Мольера" за работу в области визуального искусства. Джеймс также работает в сфере кино: с 1994 по 2012 год он сотрудничал с такими режиссерами как Питер Гринуэй, Роберт Уилсон, Карлос Сантос, Бено Бессон, Колин Серо, Агнешка Холланд, Жак Баратье, Тони Гатиф, Клод Миллер и Жак Дуайон и др.

Спектакль "Красный табак" можно будет посмотреть в один из пяти дней показов – с 3 по 7 июня.