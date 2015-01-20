На стройке в Москве кран зацепил стрелой ЛЭП, один человек погиб

Один человек погиб на стройплощадке на юге Москвы

На юге города автомобильный кран зацепил линию электропередачи, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента, произошедшего на улице Борисовские пруды погиб один человек. Еще одного доставили в больницу с тяжелыми ожогами. Сам водитель автокрана скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Отметим, на прошлой неделе на стройплощадке ММДЦ "Москва-Сити" рухнул кран. ЧП произошло около дома №8 по Тестовской улице. Там на проезжую часть упал кран на гусеничном ходу. В результате ЧП пострадавших нет.