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ЧП

20 января 2015, 13:43

На стройке в Москве кран зацепил стрелой ЛЭП, один человек погиб

ЧП ЛЭП автокраны

Один человек погиб на стройплощадке на юге Москвы

На юге города автомобильный кран зацепил линию электропередачи, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента, произошедшего на улице Борисовские пруды погиб один человек. Еще одного доставили в больницу с тяжелыми ожогами. Сам водитель автокрана скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Отметим, на прошлой неделе на стройплощадке ММДЦ "Москва-Сити" рухнул кран. ЧП произошло около дома №8 по Тестовской улице. Там на проезжую часть упал кран на гусеничном ходу. В результате ЧП пострадавших нет.

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