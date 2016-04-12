Тело мужчины обнаружили после пожара в выселенном здании

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Тело неизвестного мужчины нашли после тушения пожара в центре города, сообщает Агентство "Москва".

Пожар произошел в выселенном здании на Гольяновском проезде. "Прибывшие пожарные после тушения возгорания возле кучи мусора обнаружили на втором этаже труп неизвестного мужчины. По предварительным данным, он умер от отравления продуктами горения", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.