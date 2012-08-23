Московские армейцы стартовали с победы в еврокубках

фото с сайта pfc-cska.com

Московский ЦСКА в своем первом еврокубковом матче этого сезона одержал победу над шведским клубом АИК со счетом 1:0.

Армейцы считались явными фаворитами у букмекеров и свой статус подопечные Леонида Слуцкого начали доказывать с первых минут встречи. Тем не менее, до перерыва забить у футболистов столичного клуба не получилось, несмотря на несколько неплохих моментов.

Во втором тайме ЦСКА сумел воплотить игровое преимущество в гол. На 61-й минуте отличился Кейсуке Хонда, поразивший пустые ворота после отличного паса Мусы.

В дальнейшем столичная команда имела несколько хороших шансов увеличить разрыв в счете, но ударам все того же Хонды и Дзагоева не хватило точности.

1:0 в гостях - и ЦСКА готовится к ответному матчу, который пройдет в Москве через неделю.