Фильм Германа-младшего получил "Серебряного медведя" за операторскую работу

Фото: facebook.com/pages/Под-электрическими-облаками

В столице Германии прошла церемония награждения победителей Берлинале. "Серебряного медведя" за операторскую работу получила картина Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками", сообщается на официальном портале кинофестиваля.

Операторами фильма стали Сергей Михульчук и Евгений Привин.

"Под электрическими облаками" рассказывает о том, что происходит в 2017 году. Герои фильма - разнообразные "лишние" люди, которые борются за место под солнцем. В ленте снялись Чулпан Хаматова, Анастасия Мельникова и Мераб Нинидзе.

Главную награду Берлинского кинофестиваля - "Золотого медведя" - получил иранский фильм "Такси" режиссера Джафара Панахи. "Серебряный медведь" достался "Клубу" Пабло Ларрайна.

Команда Германа-младшего получила "Серебрянного медведя" Берлинале

За режиссуру "Серебряными медведями" наградили Раду Жуде ("Браво!") и Малгожата Шумовска ("Тело").

Полный список победителей Берлинале можно найти здесь.

65-й Берлинский кинофестиваль проходил с 5 по 15 февраля. В разных программах было представлено семь российских фильмов.

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года, он считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с фестивалями в Каннах и Венеции. В этом году он проходит в 65-й раз.

За время существования киносмотра в его рамках показывали такие советские и российские фильмы, как "Солнце" Александра Сокурова, "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, "Сто дней после детства" Сергея Соловьева. Главный приз фестиваля, "Золотого медведя", получили "Восхождение" Ларисы Шепитько (в 1977 году) и "Тема" Глеба Панфилова (в 1987).