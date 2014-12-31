Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов до Махачкалы

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Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы до Махачкалы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Регулярные рейсы в столицу Дагестана начнутся 15 января. Самолеты из Москвы будут вылетать в 9.05, а из Махачкалы - в 12.00 по местному времени.

Напомним, накануне авиаперевозчик получил сертификат на право выполнения регулярных рейсов. Сейчас авиакомпания располагает восемью самолетами Boeing 737-800. Именно такое количество лайнеров необходимо для получения сертификата. При меньшем числе воздушных судов - от трех самолетов - компания может выполнять только чартерные рейсы.

Планируется, что флот лоукостера в следующем году пополнится пятью новыми самолетами. Это позволит расширить географию полетов.



Ожидается, что в 2015 году самолеты "Победы" будут летать по 30 направлениям и перевезут около 3 миллионов пассажиров.

Сейчас "Победа" летает из Внукова в аэропорты Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Перми, Самары, Сочи, Сургута, Тюмени и Челябинска. Стоимость билета в один конец без учета сборов составляет 999 рублей.

Лоукостер "Победа" является дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот". Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза, наложенных за полеты в Крым.