Груминг и права животных: как безопасно изменить "имидж" питомца

Если в Европе права домашних животных регулирует особая Конвенция, то какие меры приняты для их защиты от жестокого обращения в России? В частности, как разрешить вопрос об опасном для собак окрашивании токсичными веществами? Известны ли случаи гибели животных из-за окрашивания?

Эти и другие проблемы домашних питомцев обсудили грумер Елена Шморгун и зоозащитник Лидия Белозерская на телеканале "Москва 24".