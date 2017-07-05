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05 июля 2017, 09:15

Общество

Груминг и права животных: как безопасно изменить "имидж" питомца

Груминг и права животных: как безопасно изменить "имидж" питомца

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Если в Европе права домашних животных регулирует особая Конвенция, то какие меры приняты для их защиты от жестокого обращения в России? В частности, как разрешить вопрос об опасном для собак окрашивании токсичными веществами? Известны ли случаи гибели животных из-за окрашивания?

Эти и другие проблемы домашних питомцев обсудили грумер Елена Шморгун и зоозащитник Лидия Белозерская на телеканале "Москва 24".
животные собаки законы новости Евгения Мирошкина
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