Крупнейшая в истории экологическая акция прошла в Берлине. Полиция насчитала на улицах города 50 тысяч участников.

Однако организаторы с этой цифрой не согласны. Говорят, было не меньше ста тысяч. Среди них и Гретта Тунберг. Она произнесла речь в защиту климата.

Экоактивисты требуют остановить глобальное потепление. В руках у демонстрантов были плакаты с такими словами "Бабушка, а что такое снеговик?" и "Природа не ведет переговоров".

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