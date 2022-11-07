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Экономика

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

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Владимиру Путину с 1 декабря представят идеи для создания всероссийского молодежного экодвижения. Кроме того, кабмину совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума "Экосистема в Камчатском крае".

Бизнес инвестирует в импортозамещение ПО свыше 155 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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