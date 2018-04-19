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19 апреля 2018, 07:45

Культура

Две премьеры состоятся в столичных кинотеатрах

Две премьеры состоятся в столичных кинотеатрах

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Несколько премьер ожидают москвичей в четверг, 19 апреля. Самой долгожданной новинкой станет фильм "Тренер". Это дебютная картина режиссера Данилы Козловского. Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки он покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом герою предстоит вновь поверить в себя.

Еще один премьерный фильм – комедийный боевик "Опасный бизнес". Дерзкая длинноногая блондинка идеально подходит для роли похитительницы. В этом уверен ее подчиненный, который однажды узнает уникальную формулу, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. И рассчитывает на помощь своей эффектной начальницы.

Подробности – в материале телеканала Москва 24.
видео Мирошкина Евгения Владимир Калякин культура кино
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