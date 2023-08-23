07:30Транспорт
Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро
Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро до станции "Аэропорт Внуково". Таким способом специалисты проверяют габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, работу автоматических устройств и связи.
В данный момент готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии, а именно "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия столичное метро станет единственным в России со станцией прямо в аэропорту.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.