Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Транспорт

Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро

Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро

Несколько выделенных полос заработают в Москве в сентябре

Новости часа: полицейские потушили возгорание на балконе в Южном Бутове

"Мой район. Навигатор": с запуском МЦД-3 время в пути сократилось до 50%

Новый тоннель появится под центром Москвы

Новости часа: в Москве опубликовали рейтинг поликлиник

Брошенные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

Новости часа: главу столичного Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы

Собянин рассказал о развитии транспорта в районах Куркино, Митино и Молжаниновский

Новости часа: суд вынес приговор дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом

Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро до станции "Аэропорт Внуково". Таким способом специалисты проверяют габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, работу автоматических устройств и связи.

В данный момент готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии, а именно "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия столичное метро станет единственным в России со станцией прямо в аэропорту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика