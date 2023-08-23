Тестовые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро до станции "Аэропорт Внуково". Таким способом специалисты проверяют габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, работу автоматических устройств и связи.

В данный момент готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии, а именно "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия столичное метро станет единственным в России со станцией прямо в аэропорту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.