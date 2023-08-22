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13:15

Транспорт

Подготовка к строительству МЦД-5 началась в столице

Подготовка к строительству МЦД-5 началась в столице

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В Москве готовятся к строительству МЦД-5, и для реализации проекта под центром столицы пророют тоннель. Планируется, что пятый диаметр соединят с несколькими станциями метро.

Также стало известно, что между Ярославским и Павелецким вокзалами построят пять станций. Общая длина пятого диаметра составит – 89 километров, на нем будут построены 39 станций.

Когда проект реализуют и на каких станциях метро станет свободнее после запуска? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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