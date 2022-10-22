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Транспорт

Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять уже в этом году

Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять уже в этом году

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Закон о едином ОСАГО для России и Белоруссии могут принять уже в этом году. А в следующем автовладельцы обеих стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников автоинспекции.

Единый полис и порядок оформления ДТП заметно облегчат жизнь автомобилистам, которые часто перемещаются по дорогам России и Белоруссии, считает председатель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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