Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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14 сентября, 08:00

Транспорт

Минтранс РФ заказал исследование для реформации системы парковок в РФ

Минтранс РФ заказал исследование для реформации системы парковок в РФ

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Столичный опыт по организации парковок может пригодиться российским регионам. Речь идет о городах, где наиболее сложная обстановка с трафиком.

Минтранс РФ заказал исследование, чтобы найти самые проблемные места и создать там парковочные пространства, подобные московскому. Для чего хотят реформировать систему парковок, станут ли они везде платными и кто будет устанавливать тарифы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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