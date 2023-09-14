Минтранс РФ заказал исследование для реформации системы парковок в РФ

Столичный опыт по организации парковок может пригодиться российским регионам. Речь идет о городах, где наиболее сложная обстановка с трафиком.

Минтранс РФ заказал исследование, чтобы найти самые проблемные места и создать там парковочные пространства, подобные московскому. Для чего хотят реформировать систему парковок, станут ли они везде платными и кто будет устанавливать тарифы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.