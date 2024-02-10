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10 февраля, 22:15

Транспорт

Новая станция Митьково D3 откроется в 2024 году

Новая станция Митьково D3 откроется в 2024 году

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Новая станция Митьково МЦД-3 улучшит транспортную доступность для жителей сразу двух столичных районов, где проживают 100 тысяч человек. Около станции организуют удобные и безопасные пешеходные зоны, появятся гостиницы и деловой центр.

Станция Митьково откроется в 2024 году. По данным на февраль, завершаются работы по строительству платформы.

Подробнее о том, какие еще работы ведутся на платформе, – в эфире телеканала Москва 24.

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