Новая станция Митьково D3 откроется в 2024 году

Новая станция Митьково МЦД-3 улучшит транспортную доступность для жителей сразу двух столичных районов, где проживают 100 тысяч человек. Около станции организуют удобные и безопасные пешеходные зоны, появятся гостиницы и деловой центр.

Станция Митьково откроется в 2024 году. По данным на февраль, завершаются работы по строительству платформы.

Подробнее о том, какие еще работы ведутся на платформе, – в эфире телеканала Москва 24.