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04 декабря, 11:15

Транспорт

Новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для пассажиров

Новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для пассажиров

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Для пассажиров стала доступна новая версия приложения "Метро Москвы". Личный кабинет пользователя полностью изменился. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, теперь можно удобнее управлять всеми платежными картами, подключить биометрию и "Мультитранспорт". Также в новой версии появилась отдельная вкладка для цифровых транспортных сервисов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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