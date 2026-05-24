Массовая авария с грузовиками парализовала движение на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе продолжают устранять последствия крупного ДТП с участием более 10 автомобилей. В аварии столкнулись легковые машины и 2 грузовика, часть транспорта перевернулась и перекрыла движение.

По предварительным данным, 1 человек погиб, есть пострадавшие. Несмотря на то, что ДТП произошло около 17:00, на месте до сих пор остаются поврежденные автомобили, часть из них лежит на дороге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.