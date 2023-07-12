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Новости регионов: вулкан Эбеко на Курильских островах вновь выбросил столб пепла

Новости регионов: вулкан Эбеко на Курильских островах вновь выбросил столб пепла

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Вулкан Эбеко на Курильских островах вновь выбросил столб пепла, который достиг 1,5 километра в высоту. Об этом рассказали в региональном МЧС. Во вторник, 6 июля, на вулкане также фиксировали выброс – шлейф протянулся на восток на пять километров. Ученые считают, что лавовое извержение Эбеко маловероятно, но из-за пепла полеты вблизи вулкана опасны на данный момент.

Группу туристов эвакуировали на Эльбрусе. Спасатели помогли им спуститься с горы во время пурги. Людей отвезли на базу спасательного отряда, медицинская помощь им не понадобилась. Ранее группа туристов из четырех граждан Белоруссии и одного россиянина запросила помощь у МЧС. Они не могли спуститься с высоты более пяти километров самостоятельного из-за плохого самочувствия нескольких туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоКристина Курума
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