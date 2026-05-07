Байкеру грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП с фотографом в Москве

Байкеру, насмерть сбившему фотографа и модель Ксению Добромилову, грозит до пяти лет лишения свободы. Никулинский суд рассматривает меру пресечения. Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности.

По словам адвоката Елены Пономаревой, по делам такой категории суды, как правило, избирают домашнего ареста или запрета определенных действий, если водитель не находился в состоянии опьянения. Друг байкера Денис Пугачев назвал произошедшее трагической случайностью.

