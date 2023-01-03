В Петербурге завели дело после наезда кареты на пешеходов

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после наезда кареты на пешеходов в центре города. Инцидент произошел на Дворцовой площади. Об этом сообщает ТАСС.

В результате наезда пострадали три человека, двое их них – дети. Пострадавших увезли в больницу с травмами.

Полиция задержала управлявшую каретой женщину, которая пыталась сбежать сразу после аварии. Выяснилось, что она была пьяна и отказалась от медосвидетельствования. Нарушительницу привлекли к административной ответственности.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Ранее в полицию поступило сообщение о ДТП с каретой, которое спровоцировал некий мужчина, проходивший мимо.