Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье

Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье, передает телеканал "Москва 24".

В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против – трое. Трансляция заседания ведется на сайте Государственной Думы. Против законопроекта выступили в ЛДПР и КПРФ.

Авторы документа объясняют свою инициативу тем, что побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев.