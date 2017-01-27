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27 января 2017, 11:45

Законы

Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье

Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье

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Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье, передает телеканал "Москва 24".

В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против – трое. Трансляция заседания ведется на сайте Государственной Думы. Против законопроекта выступили в ЛДПР и КПРФ.

Авторы документа объясняют свою инициативу тем, что побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев.
побои законы новости Госдума РФ домашнее насилие Светлана Милорадова
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