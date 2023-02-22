Православный центр для поддержки людей с аутизмом открыли в деревне Пучково в ТиНАО. "Дом особенных людей" организован церковным фондом "Дорога милосердия". Это одно из немногих мест в России, где люди с тяжелой бесконтактной, безречевой формой аутизма и другими ментальными нарушениями учатся общаться, есть, жить в сопровождении педагогов.

Проект организован при Казанском храме в Пучкове. Фонд "Дорога милосердия" создал вместе с единомышленниками настоятель храма протоиерей Леонид Царевский. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.