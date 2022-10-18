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Общество

"Я почувствовал, что там нужна помощь": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

"Я почувствовал, что там нужна помощь": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

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Частичная мобилизация в Москве и Московской области завершилась. Теперь разосланные повестки по месту жительства не действительны. Также закрыли и все розыскные дела.

Между тем записаться добровольцем в зону спецоперации по-прежнему можно. Заявку можно оформить на портале "Госулуги".

"Я решил стать добровольцем, когда события начали динамично развиваться на фронте. Я почувствовал, что там нужна будет помощь", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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