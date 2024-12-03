На российском рынке труда отмечается дефицит кадров. По данным исследования Высшей школы экономики, он составляет около 3 миллионов человек.

Нехватка кадров особенно остро ощущается в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, строительной отрасли и грузоперевозках. Как отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, Москва считает в этой ситуации менее уязвимым регионом из-за более высоких заработных плат.